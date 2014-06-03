Под Красным Лиманом боевики повредили украинский вертолет: опубликовано фото

Сегодня, 3 июня, во время антитеррористической операции под Красным Лиманом, разгорелся ожесточенный бой в котором был сбит украинский вертолет.

Силы АТО наступали на позиции боевиков под прикрытием авиации - самолетов и вертолетов. В один из вертолетов террористы попали из станкового пулемета, к счастью, весь экипаж выжил, передает ТСН.

В бою, по меньшей мере, один украинский солдат погиб, более 20 получили ранения. Также ранение в ногу получил оператор Военного телевидения.

В настоящее время полностью перекрыт выезд из Изюма в Славянск.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что боевики пытались сбить вертолет.

По информации военного специалиста, если Ми-24 не рухнул сразу после попадания, то велика вероятность, что повреждения имеет только вертолет, а человеческих жертв удалось избежать.

Больше о боях под Славянском и активной фазе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".