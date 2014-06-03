Под Красным Лиманом боевики повредили украинский вертолет: опубликовано фото

В бою, по меньшей мере, один украинский солдат погиб, более 20 получили ранения.
Сегодня, 3 июня, во время антитеррористической операции под Красным Лиманом, разгорелся ожесточенный бой в котором был сбит украинский вертолет.
Силы АТО наступали на позиции боевиков под прикрытием авиации - самолетов и вертолетов. В один из вертолетов террористы попали из станкового пулемета, к счастью, весь экипаж выжил, передает ТСН.
В бою, по меньшей мере, один украинский солдат погиб, более 20 получили ранения. Также ранение в ногу получил оператор Военного телевидения.
В настоящее время полностью перекрыт выезд из Изюма в Славянск.
Напомним, ранее "Главред" сообщал, что боевики пытались сбить вертолет.
По информации военного специалиста, если Ми-24 не рухнул сразу после попадания, то велика вероятность, что повреждения имеет только вертолет, а человеческих жертв удалось избежать.
Больше о боях под Славянском и активной фазе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".