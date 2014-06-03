Обама поддержал Порошенко: нельзя жертвовать независимостью ради России

Президент США Барак Обама поддержал Петра Порошенко в том, что Украина не должна жертвовать своей независимостью ради хороших отношений с Россией.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве после переговоров с президентом Польши Брониславом Коморовским, пишет "Радио Свобода".



"Новоизбранный президент (Порошенко - ред.) заявил, что он заинтересован в хороших отношениях с Россией. Вместе с тем, он сказал, и он прав в этом, что суверенность Украины не может стать жертвой для достижения этих целей, и мы полностью его в этом поддерживаем", - отметил Обама.



Американский президент назвал проведенные 25 мая внеочередные президентские выборы "хорошим импульсом" для позитивного сценария развития событий в Украине.

Обама также уверен, что украинцы сами и без внешнего вмешательства должны выбирать будущее своей страны.

Напомним, во время визита в Польшу президент США также призвал Россию прекратить отправку вооруженных боевиков в Украину.

4 июня в Польше должна состояться встреча Обамы и Порошенко, прогнозы и оценки по поводу этого события читайте в статье "Главреда": Эксперты оценили будущую встречу Порошенко с Обамой и рассказали, чего ждать от Путина.