Штаб АТО доложил Турчинову: север Донецкой области освобожден от террористов

Во вторник, 3 июня, в ходе антитеррористической операции был полностью очищен от террористов север Донецкой области, уничтожены опорные пункты и военные лагеря боевиков в этом регионе и захвачен главный укрепрайон в населенном пункте Семеновка, а также установлен контроль над городом Красный Лиман.

Об этом руководство АТО сообщило председателю Верховной Рады, в.о. президента Александру Турчинову.

Кроме того, военные начали перекрытия границы на севере и востоке Луганской области.

По словам Турчинова, сегодня были уничтожены наиболее многочисленные подразделения боевиков, "что в ближайшей перспективе открывает возможность освобождения от террористов центрального Донбасса".

Ранее "Главред" сообщал, что Турчинов рассказал об активизации и успехах АТО на Донбассе. за последние сутки удалось отбить атаку на гарнизон пограничников под Луганском, уничтожен По его словам, ранее был уничтожен лагерь боевиков под Северодонецком и проводится освобождение "северного Донецка".

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