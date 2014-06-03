Тымчук рассказал о наступлении сил АТО и панике среди террористов

В связи с успехами сил АТО, которые ведут наступление против террористов на Донбассе, среди боевиков началась паника.

Об этом в своем Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"АТО продолжается. Донецк, Славянск, Красный Лиман – наступление идет по многим фронтам. В Красный Лиман вошла с боями Национальная гвардия. В Славянске у террористов тоже нескладуха. Близ Семеновки сегодня уничтожена их база. Пытаясь хоть как-то оттянуть неизбежное возмездие, они уже о чем только не лепечут – и что силовики расстреливают детей, и что самолеты и вертолеты АТО сбиваются пачками, и что армейская артиллерия сметает с лица земли жилые кварталы и больницы", - отметил он.



"Это паника. Вполне закономерная", - уверен эксперт.

В связи с этим, по его мнению, "очень жалко выглядят попытки вожачков боевиков состроить хорошую мину при такой игре".



"Сегодня российский террорист Гиркин в социальных сетях принялся размещать фотографии горящих танков и БТР времен российско-грузинского конфликта 2008 г и столкновений на площади Тяньаньмэнь в Китае 1989 г. И подписал: "Спешу вас поздравить, товарищи! На Донбассе началось тотальное мщение хунте…". Мол, спешите видеть. То, что у боевиков нет реальных фактов побед – радует. Рекомендуем Гиркину в следующий раз кинуть в соцсети скриншоты сцены разгрома инопланетян из голливудского "Дня независимости", прифотошопив на корабли пришельцев тризубцы. И подписать: "Имперские летчики "ДНР" мочат флот НЛО бандеровцев под Славянском", - поиронизировал Тымчук.



"Хотя, уверен, что найдутся идиоты в России, которые и в это поверят. Причем будет этих идиотов очень немало", - добавил он.

Напомним, силы АТО заявили об освобождении от террористов севера Донецкой области.

В частности, занят город Красный Лиман, захвачен укрепрайон боевиков в селе Семеновке возле Славянска.