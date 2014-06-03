Порошенко уверен: Крым снова будет украинским

Во вторник, 3 июня, избранный президентом Украины Петр Порошенко заявил, что оккупированный Россией Крым вновь будет украинским, а Украина будет вместе с Крымом.

Об этом он заявил в Варшаве во время вручения Премии Солидарности лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

"Я убежден, что демократия будет развиваться в Украине, Украина пойдет по стопам Европы. Я уверен, что Крым вновь будет украинским, а Украина будет вместе с Крымом",- заявил Порошенко, не уточняя приблизительных сроков возвращения АРК в состав Украины.

Он поблагодарил представителей польской власти за награждение Джемилева - героя и патриота, который выступает за свободу и независимость Украины. Президент подчеркнул, что сегодня тысячи татар в Крыму находятся на грани гуманитарной катастрофы из-за оккупации полуострова Россией, но украинцы ощущают с ними единство.

Порошенко поблагодарил присутствующих в Варшаве европейских лидеров за поддержку и солидарность в борьбе за демократию и свободу, которую вела Украина в последние месяцы. "Мы заплатили огромную цену. "Небесная сотня" отдала свои жизни за революцию и сейчас каждый день платим огромную цену: ежедневно мирные жители и украинские военные погибают от рук агрессора и оккупанта", - констатировал президент Украины.

Он подчеркнул, что 25 лет преобразований в Польше - прекрасный пример для Украины в контексте построения независимого, свободного и демократического украинского общества. По его убеждению, последние президентские выборы показали, что украинцы солидарны и едины.

Ранее "Главред" сообщал, что прилетевший в Польшу президент США Барак Обама поддержал Порошенко в том, что Украина не должна жертвовать своей независимостью ради хороших отношений с Россией.