Боевики пытаются выйти из окружения силовиков под видом мирных жителей - Селезнев

Террористы пытаются выйти из тесного окружения в районе Славянска. Однако в этот раз они пытаются выйти вместе с мирными жителями, которые покидают зону АТО. То есть террористы сдают оружие, переодеваются и пытаются вместе с жителями покинуть зону АТО под видом простых граждан.

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев, пишет УНН.

По его словам, сейчас в этом направлении украинские силовики проводят "сепараторную" работу. То есть террористов пытаются идентифицировать, чтобы отделить от мирных жителей и не дать выйти из окружения.

Также в штабе антитеррористической операции подвели промежуточные итоги вчерашнего дня проведения активной фазы спецоперации по уничтожению террористов под Славянском и в Красном Лимане Донецкой области.

"Сейчас активная фаза АТО продолжается возле Славянска, села Семеновка и Красного Лимана. Продолжаются бои. Блокпосты террористов уничтожены, установлено блокпосты сил АТО.

Согласно предварительным итогам, потери со стороны террористов составляют более 300 человек погибших и около 500 раненых. Что касается украинским силовиков, то погибли 2 бойца, ранения получили 45 солдат.