Порошенко и Обама встретились в Варшаве

В Варшаве началась встреча избранного президента Украины Петра Порошенко с главой Белого дома Бараком Обамой.

Встреча началась в 10:50 по киевскому времени, передает Gazeta Wyborcza.

После окончания встречи запланирован совместный выход Обамы и Порошенко для общения с журналистами.

Напомним, что накануне американский президент сообщил, что на встрече с украинским лидером хотел бы услышать, какая помощь сейчас нужна Украине.

Ранее состоялась встреча Порошенко с главой Госдепа Джоном Керри, который выразил свое восхищение украинцами.

"То, что произошло в Украине, является показательным и прекрасным примером для всего мира – храбрости, решительности и приверженности свободе", - подчеркнул американский дипломат.

Керри также отметил убедительную победу Порошенко на внеочередных выборах президента. По его мнению, эта победа дает мандат на то, чтобы "вести страну в новую эру".

В свою очередь, Порошенко поблагодарил американский народ и власть за поддержку украинцев.

Также он подчеркнул желание Украины развивать сотрудничество с США и ЕС.

Стоит отметить, что встреча президента США с лидером, который не прошел инаугурацию, является исключительной редкостью.