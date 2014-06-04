Среди террористов на Донбассе паника, в России готовят прорыв новых боевиков - Тымчук

В результате успешных действий украинских силовиков в рамках АТО среди террористов на Донбассе возникла паника. В то же время, в России и Крыму готовят новые отряды боевиков, которые могут прорваться на восток Украины.

Об этом в своем Facebook написал координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", успешные действия сил АТО вызвали панику в рядах донбасских террористов. От лидеров боевиков, орудующих в Донецкой и Луганской областях, запросы на экстренную помощь идут и в Россию, и в Крым. На данный момент, по данным группы "ИС", российские "кураторы" террористов на востоке Украины принимают меры по оказанию помощи", - сообщил он.