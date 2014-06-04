Среди террористов на Донбассе паника, в России готовят прорыв новых боевиков - Тымчук

Готовится прорыв боевиков из РФ и Крыма.
В результате успешных действий украинских силовиков в рамках АТО среди террористов на Донбассе возникла паника. В то же время, в России и Крыму готовят новые отряды боевиков, которые могут прорваться на восток Украины.
Об этом в своем Facebook написал координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", успешные действия сил АТО вызвали панику в рядах донбасских террористов. От лидеров боевиков, орудующих в Донецкой и Луганской областях, запросы на экстренную помощь идут и в Россию, и в Крым. На данный момент, по данным группы "ИС", российские "кураторы" террористов на востоке Украины принимают меры по оказанию помощи", - сообщил он.
"В частности, на территории оккупированного Крыма из боевиков местной т.н. "самообороны" уже сформирован отряд общей численностью ок. 300 чел., готовый к проникновению на Донбасс", - отметил Тымчук.
Кроме того, по его информации, "в приграничных районах России напротив Донецкой области сформированы автоколонны с вооруженными боевиками общей численностью до 50 грузовых автомобилей".
В то же время, "луганские террористы получили обещание от российских координаторов на прибытие подкрепления от "кавказцев" (численность подкрепления и маршруты проникновения в Украину уточняются)".
"В данный момент украинские силовые структуры принимают меры по предотвращению проникновения данных террористических групп на территорию Украины", - добавил Тымчук.
Напомним, по последним данным, в результате активных действий в рамках АТО уничтожены 300 боевиков. Среди украинских силовиков - двое погибших.