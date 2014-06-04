В Луганске при штурме пограничников убит трижды судимый зам террориста Болотова

Сергей Пуга по прозвищу "Москва" разочаровался в происходящем и говорил, что они в ловушке.
Это Сергей Пуга по прозвищу "Москва", человек из ближайшего окружения лидера ЛНР Валерия Болотова, один из его заместителей, сообщает sprotyv.info.
"Трижды судимый Сергей Пуга бросил работу на шахте и ушел воевать с "хунтой". После его смерти семья осталась с несколькими невыплаченными кредитами. Последний заем в несколько десятков тысяч гривен был взят около месяца назад, на "войну". У "Москвы" остались мать-пенсионер, жена и 22-х летняя дочь", - говорится в сообщении.
По данным Информационного сопротивления, 43-летний Пуга работал на шахте "Партизанская". В разговоре с его друзьями удалось выяснить, что в последнее время "Москва" разочаровался в происходящем, но выхода из ситуации не видел.
"Мы в ловушке. Нам дороги назад нет. Нас убьют или укры, или рашисты, или чечены. Казаки и чечены грабят нашу землю и посылают нас... Им все равно, кого убивать", - говорил друзьям погибший.
По информации ИС, за день боевых действий таким как "Москва" платят 500 долларов. Похороны Пуги состоятся завтра в ДК им. В.И.Ленина в городе Антрацит. Ожидается присутствие "элиты" террористической организации ЛНР.
Напомним, 31 мая террористы атаковали две воинские части ВСУ в Луганской области. В одной из частей, применив автоматическое оружие и ручные гранаты, боевики вывели из строя радиолокационную станцию. В другой были захвачены здания и более 40 единиц стрелкового оружия. Среди украинских военнослужащих пострадавших нет.
фото; видео: sprotyv.info.