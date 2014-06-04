В Луганске при штурме пограничников убит трижды судимый зам террориста Болотова

Эмиссарам Информационного сопротивления удалось идентифицировать террориста так называемой "Луганской республики", гибель которого зафиксирована на видео во время штурма Луганского погранотряда.

Это Сергей Пуга по прозвищу "Москва", человек из ближайшего окружения лидера ЛНР Валерия Болотова, один из его заместителей, сообщает sprotyv.info.

"Трижды судимый Сергей Пуга бросил работу на шахте и ушел воевать с "хунтой". После его смерти семья осталась с несколькими невыплаченными кредитами. Последний заем в несколько десятков тысяч гривен был взят около месяца назад, на "войну". У "Москвы" остались мать-пенсионер, жена и 22-х летняя дочь", - говорится в сообщении.

По данным Информационного сопротивления, 43-летний Пуга работал на шахте "Партизанская". В разговоре с его друзьями удалось выяснить, что в последнее время "Москва" разочаровался в происходящем, но выхода из ситуации не видел.

"Мы в ловушке. Нам дороги назад нет. Нас убьют или укры, или рашисты, или чечены. Казаки и чечены грабят нашу землю и посылают нас... Им все равно, кого убивать", - говорил друзьям погибший.

По информации ИС, за день боевых действий таким как "Москва" платят 500 долларов. Похороны Пуги состоятся завтра в ДК им. В.И.Ленина в городе Антрацит. Ожидается присутствие "элиты" террористической организации ЛНР.

Напомним, 31 мая террористы атаковали две воинские части ВСУ в Луганской области. В одной из частей, применив автоматическое оружие и ручные гранаты, боевики вывели из строя радиолокационную станцию. В другой были захвачены здания и более 40 единиц стрелкового оружия. Среди украинских военнослужащих пострадавших нет.

фото; видео: sprotyv.info.