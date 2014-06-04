Турчинов провел смотр сил АТО, бойцы получили новую бронетехнику: опубликованы фото

4 июня 2014, 17:12

Новую боевую технику испытали на одном из харьковских военных полигонов.

  • Новая техника сил АТО фото: mvs.gov.ua
  • Турчинов, Аваков и командиры батальонов на смотре техники фото: mvs.gov.ua
  • Новая техника сил АТО фото: mvs.gov.ua
  • Турчинов и командиры батальонов на смотре техники фото: mvs.gov.ua
  • Новая техника сил АТО Facebook.com
  • Новая техника сил АТО фото: mvs.gov.ua

Сегодня, 4 июня, Нацгвардия, ВСУ, а также добровольческие батальоны "Донбасс" и "Азов", которые принимают участие в АТО на Донбассе, получили новую боевую технику. Ее протестировали на военном полигоне под Чугуевом в Харьковской области.

Об этом сообщили пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"В смотре приняли участие и.о. президента Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков и командиры батальонов, участвующих в военных действиях на востоке страны", - заявили в ведомстве.

"Известный БТР-4Е очень хорошо показал себя во время событий на востоке. Однако во время боевых действий обнаружились некоторые несовершенства техники, которые с помощью экспертов и конструкторов можно исправлять совершенствованием нашего оружия", - сказал после завершения смотра Турчинов.

По его словам, именно улучшенные модели отечественной техники были представлены сегодня на полигоне, среди них - специальные санитарные машины и бронетранспортер "Дозор".

"Малый бронетранспортер "Дозор" - в три раза дешевле, чем БТР-4Е, он отлично зарекомендовал себя в полевых условиях, и сегодня эту машину очень ждут в Нацгвардии", - подчеркнул он.

Чтобы наладить массовое производство "Дозоров", необходимо несколько месяцев. При этом Польша уже купила у Украины лицензию на "Дозоры", чтобы поставить их на вооружение и своей армии.

Между тем, в пресс-службе и.о. президента уточнили, что Турчинов сегодня уехал в Донецкую область в командный пункт под Славянском для координации действий военных подразделений, задействованных в АТО.

Именно по дороге на позиции сил АТО на одном из харьковских военных полигонов были проведены испытания новой боевой техники. 

Также сообщается, что по дороге на позиции АТО и в командный пункт под Славянском Турчинов сделал остановку в Изюме.

Там он провел встречу по вопросам координации действий добровольческих батальонов Нацгвардии "Донбасс" и "Азов" с батальонами МВД.

В совещании, кроме Турчинова, приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, руководство АТО, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко и командование батальона "Азов".

Позже в пресс-служба "Донбасса" добавили, что в ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия батальонов и их координацию в ходе проведения АТО.

Больше об активной фазе АТО на Донбассе смотрите в спецтеме "Главреда".

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АТО Донбасс Украина Азов Аваков батальон Турчинов Нацгвардия техника ВСУ
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