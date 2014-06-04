Россию не считали противником: эксперты объяснили, почему боевики прорываются в Украину

О проблеме чрезмерной "прозрачности" украинско-российской границы говорится уже не первый месяц. Однако боевики из России и дальше прорываются и пытаются попасть на территорию нашей страны. Обвинять во всем пограничников несправедливо, считают опрошенные "Главредом" эксперты.

Основная причина того, что террористам удается попадать в Украину, по их мнению, в том, что наша страна раньше не хотела видеть в России потенциального противника, несмотря на все предупреждения об угрозе. А сейчас, в критических условиях, для контроля не хватает ни человеческих, ни технических, ни финансовых ресурсов.

Не решит все проблемы, но может помочь усилить охрану границы, о чем заявлял глава Госпогранслужбы Николай Литвин. Напомним, по его словам, сейчас организована работа мобильных групп для ее обороны, личный состав усилен БТРами и тяжелым стрелковым оружием, также организовано патрулирование авиацией.

Эксперты рассказали "Главреду", достаточны ли меры, предпринятые Госпогранслужбой для усиления охраны границы с Россией, а также какие еще шаги нужно сделать, чтобы перекрыть путь пророссийским боевикам.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник:

Перечисленные главой Госпогранслужбы Литвином меры – это не только необходимые, но и возможные меры, которые сегодня можно предпринять. Проблема границы – не на один год. В идеале нужно обеспечить круглосуточный мониторинг границы техническими стационарными мобильными средствами наблюдения, а также возможность оперативного реагирования мобильными группами в случае необходимости.

На сегодняшний день проблема в том, что назначение погранслужбы – контроль границы, а не ее оборона. Потому нужны мониторинг и мобильные группы, которые могли бы в дополнение к силам погранслужбы оперативно в кратчайшие сроки усиливать их.

Нецелесообразным было бы введение визового режима с Россией. Боевик, едущий в соседнюю страну с визой – согласитесь, это звучит как нелепая шутка. Но введение визового режима, по словам специалистов МИДа, - очень затратное дело. К тому же, это не просто издание указа, и все враз заработает. Это – затратная и долгая процедура.

Почему не предпринимались серьезные меры по усилению российско-украинской границы раньше? Давайте вспомним 2010 год (когда к власти пришел Виктор Янукович - ред.) и вплоть до недавнего времени: Россия никогда не рассматривалась как вероятный противник на официальном уровне. Хотя эксперты предупреждали о наличии такого рода угрозы, возможно, в Крыму, где дислоцировался Черноморский флот РФ, где было множество доказательств подрывной деятельности российских спецслужб на территории Украины. Кроме того, для этого не было политической воли, и все боялись спровоцировать Россию. Каждый шаг Украины, даже очень осторожный, в направлении делимитации и демаркации границы мгновенно вызывал негативную реакцию со стороны России, как недружественный шаг. То есть, Россия искусственно тормозила этот процесс. Очевидно, и с украинской стороны были силы, заинтересованные в том, чтобы эта граница был в том состоянии, в котором он существует сегодня.

Вместе с тем, несмотря на критические замечания, следует отметить, что Госпогранслужба – одна из наиболее успешно реформированных силовых структур в Украине. За время, пока основное внимание общества уделялось милиции, "Беркуту" и реформированию Вооруженных сил, Госпогранслужба потихоньку проводила свою реорганизацию и постепенно развивалась не как силовая структура, а как полицейская, по европейскому образцу. Потому, когда Госпогранслужбу обвиняют в том, что она не в состоянии перекрыть границу, то нужно помнить, что она и не должна этого делать в силу того, что оборона границы не входит в перечень ее функций.

Руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец:

Долгое время граница между Украиной и Россией была делимитирована, то есть определена, и демаркирована, обозначена на местности, но де-факто она не была технически обеспечена должным образом, тем более, в условиях, когда соседняя страна является достаточно агрессивной. У нас есть пропускные пункты, а между ними границы практически не было. В Луганской области граница с Россией – почти 720 километров. И эти 720 километров полностью обеспечить охраной практически невозможно.

Сейчас ситуация изменилась, и появляются новые технические способы решения проблемы. В каких-то местах роют широкие рвы (три метра в ширину), на каких-то пропускных пунктах усилена охрана, а также в некоторых местах граница прикрывается вертолетными подразделениями армии, осуществляется дежурство вдоль границы. Но все эти способы недостаточны, так как из-за такой прозрачности границы происходит передвижение террористических группировок другой страны, передача вооружения для обеспечения террористических и сепаратистских групп.

То, о чем говорил глава Госпогранслужбы, – это отражение общих вопросов, и это действительно то, что необходимо для обеспечения безопасности границы. Тем более, что пограничники часто вынуждены втягиваться в вооруженное противостояние с террористами. А это – нехарактерная для них функция.

Что делать? Думаю, что решение проблемы укрепления границы займет годы и будет осуществляться разными способами.

Во-первых, не исключаю, что будет озвучена просьба к европейскому сообществу или к американцам предоставить определенные технические средства для укрепления системы защиты границы, в частности, радиолокационные станции и другие системы. Это может быть предоставлено в рамках помощи со стороны Евросоюза. Например, Болгария и Турция сейчас реализуют общий проект, который связан со строительством технических станций на границах в местах, где сложно действовать их пограничникам, и этот проект стоит 25 миллионов евро. В любом случае, эти вопросы будут подниматься во время дальнейших переговоров с европейцами.

Во-вторых, использование силовой компоненты, то есть, использование техники (вертолетов и авиации). Но, думаю, все-таки, нужно сделать ставку на использование беспилотных аппаратов. Эти концепции уже существуют, неоднократно обсуждались (к примеру, использование беспилотников, которые долгое время могут барражировать (патрулировать в воздухе, охраняя войска и объекты от авиации противника, – Ред.) в зоне границ, передавать информацию на пункты пограничников). Это существенно облегчает работу и существенно уменьшает требования к количеству личного состава, который должен контролировать границу.

В-третьих, это то, что пытаются сделать сегодня – закрыть границу нашими военными и приграничными подразделениями в местах, где более всего вероятно передвижение через нее.

Так что наши задачи в долгосрочной перспективе: техническое совершенствование границы за счет создания ограждения и радиолокационных станций с помощью Евросоюза, использование беспилотных систем (своих и переданных в поддержку Украине), а также использование дополнительных боевых групп, которые бы препятствовали незаконному пересечению границы в достаточно жестких условиях.

Сейчас усилены блокпосты, в местах вероятного пересечения границы стоят определенные подразделения, в местах возможного пересечения, где нет людей, роются рвы. Все это делается, но требует определенных человеческих и финансовых ресурсов. А все человеческие ресурсы сейчас стянуты на то, чтобы контролировать длину границы, которая во много раз превосходит наши возможности (720 километров в Луганской области, и в пределах 400 километров в Донецкой области). Нужно проводить АТО, поддерживать подразделения и одновременно усиливать границы. Это достаточно сложно.

Потому пока что приходится использовать подвижные группы на вертолетах, которые вдоль границы пытаются контролировать попытки группировок ее пересечь. Но ведь вертолеты не могут уничтожать эти группировки сверху из-за правовой неопределенности: непонятно, кто именно едет и на каких условиях. Пограничники могут их задержать, проверять и только потом, в случае если есть оружие, задерживать. То есть, много правовых нюансов, которые усложняют пограничникам и Вооруженным силам. Если бы был введен режим чрезвычайного или военного положения, то существенно бы упростилось использование Вооруженных сил, и правовое использование оружия было бы значительно эффективнее.