Российские казаки причастны к похищению наблюдателей ОБСЕ на Донбассе - СБУ

К похищению наблюдателей ОБСЕ на Донбассе причастны российские казацкие структуры.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"СБУ установлено непосредственное отношение российских казацких структур к поставке оружия террористическим организациям, действующим на востоке Украины, а также к похищению представителей ОБСЕ 29 мая", - заявили в ведомстве.

В то же время СБУ выложила записи телефонных разговоров атамана "Всевеликого войска донского " Николая Козицына с террористами, которые орудуют на Донбассе.

Обратим внимание, что во время телефонного разговора он дает команду о содержании под стражей наблюдателей миссии ОБСЕ.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что так и не установила контакт с четырьмя своими наблюдателями, которые исчезли в начале недели возле Славянска, и еще четырьмя, с которыми исчезла связь в на Луганщине 29 мая.



Добавим, 26 мая в Донецкой области пропали четверо международных наблюдателей, 29 мая - еще четверо в Луганской области.

Накануне СМИ распространили информацию об освобождении сепаратистами одной из двух захваченных групп наблюдателей ОБСЕ. Однако в ОБСЕ эту информацию опровергли.

Видео: Служба безпеки України