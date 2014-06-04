В ЕС назвали крайнюю дату подписания Соглашения об ассоциации с Украиной

Крайняя дата подписания между Евросоюзом и Украиной оставшейся части Соглашения об ассоциации - экономической - 27 июня.

Об этом заявил председатель Европейского совета Герман Ван Ромпей, пишет УНИАН.

"С Украиной мы уже подписали политическую часть, и часть, которая осталась - экономическая, подпишем самое позднее 27 июня", - сказал он.

По его словам, на эту дату также запланировано подписание Соглашений об ассоциации с Молдовой и Грузией, которое состоится в присутствии всех 28 глав государств и правительств стран ЕС.

Кроме вышесказанного напомним, что 21 марта Украина подписала политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС.

Обратим внимание, что ЕС в одностороннем порядке отменил импортные пошлины на украинские товары в пакете общей помощи Украине, от чего Киев выигрывает почти 500 млн евро в год.

Добавим, что экономическая часть соглашения, которую предстоит подписать Украине и ЕС, включает в себя положения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Подчеркнем, что в конце мая глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС должна заработать с 1 ноября текущего года.