АТО на Донбассе: Красный Лиман окончательно "зачищают", а Славянск в тесном кольце

Ночь 5 июня в районе антитеррористической операции прошла спокойно за исключением инцидента на севере Донецкой области, где террористы обстреляли колонну военной техники.

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев, сообщает УНН.

По его информации, возле Славянска уничтожен склад боеприпасов террористов и автобус с боевиками, в Красном Лимане продолжается окончательная "зачистка".

"Сегодня ночью во время маневра на севере Донецкой области колонна сил АТО была обстреляна террористами. Огонь открыли из микроавтобуса, который стоял на обочине дороги. Силовики открыли огонь. Автобус с террористами был уничтожен.

В остальных - ночь в зоне АТО прошла спокойно. Славянск в тесном "кольце" сил АТО. В Красном Лимане продолжается окончательная зачистка - спецназ работает по всем местам, где террористы обустраивали свои боевые штабы. То есть детсады, школы, больницы.

Вместе с тем вчера вечером авиация АТО уничтожила склад боеприпасов террористов возле с. Семеновка. Взрывы были слышны еще почти три часа после авиаудара. Сейчас устанавливается, что именно за вооружение там было и сколько.

Что же касается потери террористов, то окончательных подсчетов за вчерашний день активной фазы АТО еще нет. Цифры меняются, однако можно сказать с уверенностью, что их уже больше, чем 300 погибших и 500 раненых. Сбоку силовиков АТО - цифра не изменилась: 2 погибших, 45 ранены", - сказал Селезнев.

Напомним, и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что город Красный Лиман, занятый силовиками 3 июня, практически полностью освобожден от террористов, и здесь в ближайшее время будет назначен новый глава райгосадминистрации