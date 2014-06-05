Донецкие террористы признали, что за них воюют российские наемники: это "часть одного народа"

Один из самозваных лидеров т.наз. "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что регион находится на грани гражданской войны, и пути назад к единой Украине не существует.

По его словам, избрание Петра Порошенко президентом ничего не меняет, сообщает Русская служба BBC.

При этом Пушилин готов к диалогу при российском посредничестве, но только в том случае, если речь пойдет об обмене пленными и уходе правительственных войск из восточных областей.

Лидер террористов также признал, что т. наз. "российские волонтеры" сражались бок о бок с сепаратистами, поскольку они являются "частью одного народа".

Напомним, что Порошенко предложил в рамках мирного урегулирования ситуации на востоке страны провести внеочередные выборы в местные органы власти. Комментируя происходящее на Донбассе, он также заявил, что "не может представить, что еще может сделать Россия" по дестабилизации ситуации".