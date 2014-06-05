В Донецке возле ОГА коммунальщики разбирают баррикады террористов: опубликованы фото и видео

В Донецке коммунальщики начали разбирать баррикады возле здания ОГА.

По словам начальника управления благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого горсовета Константина Савинова, руководство так называемой "ДНР" обратилось к коммунальщикам за помощью в наведении порядка вокруг ОГА, сообщается на сайте 62.ua.

"Была предоставлена коммунальная техника для вывоза баррикад. Нам обещали в помощь 40-50 человек для проведения погрузочных работ. К сожалению, эти люди не были предоставлены, и мы пытаемся своими силами убирать мусор", - рассказал он.

По его словам, на протяжении трех дней террористы вывозили баррикады в несанкционированное место в район железнодорожного переезда. В связи с этим часть техники коммунальщиков была переброшена на вывоз этой свалки.

По словам Савинова, разбор баррикад усложняет отсутствие информации о том, что находится под очередным слоем мусора.

Также коммунальщики начали убирать здание Донецкой ОГА, которую неоднократно захватывали сепаратисты. Работники вынесли из помещения целые кучи мусора, а баррикады из колючей проволоки, строительного мусора и автомобильных шин пришлось сносить спецтехникой.

Напомним, в Донецке боевики проверяют паспорта на вокзале и задерживают людей с пропиской Западной Украины.

фото;видео: 62.ua.