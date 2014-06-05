Активная фаза АТО дошла до Амвросиевки, слышны артиллерийские выстрелы - СМИ

Активная фаза антитеррористической операции дошла до райцентра Амвросиевка Донецкой области.

Как сообщают местные жители в соцсетях, слышны артвыстрелы, пишет Новости Донбасса.

Появилась информация, что возле пгт. Новый свет на Старобешевской трассе террористы при пособничестве местных жителей строят блокпост, укрепляя его шлакоблоками.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии, участвующие в антитеррористической операции, окружили Амвросиевку Донецкой области, террористы в панике.

Напомним, и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что город Красный Лиман, занятый силовиками 3 июня, практически полностью освобожден от террористов.



Глава МВД Арсен Аваков отметил, что силовики в Славянске хотят заблокировать террористов.

фото: Игорь Савчук в Facebook