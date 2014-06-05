Главу "Украэроруха" обвиняют в госизмене: "сливал" информацию террористам

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту государственной измены в отношении бывшего председателя "Украэроруха" Юрия Чередниченко.

Об этом сказал и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский, пишет УНИАН.

По его словам, во время избирательной кампании Юрий Чередниченко "слил" информацию боевикам относительно доставки избирательных бюллетеней в Донецкий аэропорт.

"Мы знаем, что эта информация официальная - СБУ уже возбудила дело за государственную измену - он "слил" информацию, на каком самолете бюллетени будут в Донецком аэропорту", -

Он также заявил, что требует от правоохранительных органов срочно арестовать Юрия Чередниченко.

Напомним, 25 мая в районе аэропорта Донецка террористами было совершено нападение на несколько машин, которые перевозили бюллетени для президентских выборов.