В Украину возвращается посол России: будет на инаугурации Порошенко

Заместитель главы МИД РФ Григория Карасин заявил, что на инаугурации президента Украины Петра Порошенко Россия будет представлена на уровне посла Михаила Зурабова, в феврале отозванного в Москву для "консультаций".

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Принято решение о том, что в официальной церемонии инаугурации избранного президента Украины, которая должна пройти 7 июня в Верховной Раде, примет участие посол России Михаил Зурабов", - сказал чиновник МИДа.

Информированный дипломатический источник сообщил, что Зурабов примет участие только в официальной части церемонии инаугурации. "Российский посол примет участие только в официальной части церемонии, в приеме наш представитель участвовать не будет", - сказал он.

Ранее "Главред" сообщал, что директор департамента информационной политики МИДа Евгений Перебыйнис рассказал: Россия приглашена на церемонию инаугурации Порошенко на уровне временного поверенного в делах России.

Также напомним, что свое участие в торжествах подтвердили: президент Польши Бронислав Коморовский, Литвы – Даля Грибаускайте, вице-президент США Джо Байден, глава МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер, президент Европейского Совета Герман ван Ромпей, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

Напомним, новоизбранный президент Украины Петр Порошенко примет присягу украинскому народу 7 июня в 10:00 в сессионном зале Верховной Рады.