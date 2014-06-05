У Турчинова рассказали, когда силовики озвучат рекомендации о военном положении на Донбассе

Вр.и.о главы Администрации Президента Украины Сергей Пашинский считает оправданным введение военного положения на территориях, где проводится антитеррористическая операция.

Об этом сообщает пресс-служба и.о. президента.

"Я лично поддерживаю введении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей и в приграничных районах семи областей", - сказал Пашинский.

По его словам, такой шаг позволит улучшить координацию действий между участниками АТО - Нацгвардией, Вооруженными Силами, МВД, СБУ и Госпогранслужбой.

"Военное положение предусматривает четкую вертикаль подчинения", - отметил он.

Пашинский также сообщил, что сейчас и.о. президента поручил профильным ведомствам и министерствам подготовить анализ ситуации и изложить свое видение по введению военного положения.

"Александр Турчинов поручил секретарю СНБО, министру внутренних дел, министру обороны, председателю Госпогранслужбы и председателю СБУ в пятницу, до завтрашнего утра подготовить свою позицию по введению военного положения в этих регионах. По законодательству военное положение может вводиться на конкретных территориях", - подчеркнул он.

По мнению Пашинского, представители военного командования справятся с выполнением поставленных задач после введения военного положения. "На сегодняшний день назначенные генералы абсолютно соответствуют занимаемым должностям, и они четко и мужественно руководят АТО", - сказал он.