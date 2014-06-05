Активизация АТО на Донбассе: чего ждать от Путина и как бороться с его агрессией

Волнообразная кривая проведения АТО на Донбассе вновь поползла вверх, но достигнет ли она давно ожидаемого пика, или же показатели активности опять начнут снижаться, будет зависеть от первых шагов нового президента и эффективности его плана по урегулированию ситуации.

С одной стороны, в последние дни силовики начали демонстрировать заметные успехи в деле ликвидации боевиков, уничтожая их сотнями в районе окруженного Славянска, взрывая их склады боеприпасов и освобождая оккупированные террористами города. С другой – по-прежнему остается много вопросов к руководству силовых ведомств как по координации работы, когда подкрепление к ведущим бой пограничникам не приходит много часов, так и по своевременности предпринимаемых мер.

Решение о частичном закрытии российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях опоздало, как минимум, на несколько месяцев, ведь иллюзий по поводу каналов поступления оружия, боевой техники и основного состава защитников "народных республик" не было уже с апреля. Да и удержать границу на замке сейчас, когда она превращена в решето, будет очень сложно.

Не меньше вопросов вызывает и предложение о введении на Донбассе военного положения, которое после президентских выборов стали активно продвигать временные управляющие АП, потерявшие надежду избавиться от статуса врио. Хотя ранее они с не меньшим энтузиазмом доказывали, что полномочий у силовиков достаточно и без установления в восточных областях особого режима. Не исключено, что главным аргументом для смены позиции стала замаячившая перспектива досрочных парламентских выборов, которые не на руку "сердечному" лагерю, как и большинству нынешних депутатов. Военное положение гарантирует отсрочку выборов, причем под благовидным предлогом, и можно не сомневаться, что парламентарии ухватятся за эту соломинку единогласно. А широкомасштабные военные действия, развернувшиеся в последние дни на востоке, вполне могли бы стать обоснованием неотвратимости такого решения.

В то же время, активизация АТО, очевидно, не случайно совпала с первым европейским турне Петра Порошенко в новом качестве, хотя он еще и не вступил официально на президентский пост. Обещанные "Большой семеркой" 18 миллиардов долларов финансовой помощи в дополнение к 17 миллиардам долларов по программе МВФ – хороший стимул для власти, чтобы начать оперативно наводить порядок на востоке. Запад уже неоднократно выражал недоумение образцовой сдержанностью украинской власти в поиске путей разрешения конфликта на Донбассе и пытается ускорить процесс не только применением "кнута" по отношению к России, но и щедрой раздачей "печенья" Украине.

Собравшиеся без представителя России в Брюсселе члены G7 пригрозили усилить санкции, если Кремль не продемонстрирует готовности отказаться от продолжения дестабилизации ситуации в соседнем государстве. Такие же действия со стороны ЕС пообещала и Ангела Меркель.

В частности, от Владимира Путина ожидают сотрудничества с новым президентом Украины, полного отвода войск от российско-украинской границы, прекращения поставок оружия и боевиков на территорию соседа и бесперебойных поставок газа. Видимо, эти же требования будут озвучены российскому президенту лично в Нормандии, где его ожидает не слишком радушный прием. Путин получает еще один шанс остановиться в стремительном движении к приобретению статуса нерукоподаваемого президента и, скорее всего, воспользуется предложенным вариантом сохранить лицо. Но не более того.

Последние заявления хозяина Кремля фактически подтверждают намерение продолжать игру, лишь слегка изменив ее формат, что делается уже не в первый раз. Ожидаемый "холодный душ" в Нормандии вряд ли заставит Путина отказаться от империалистических замашек. Он по-прежнему называет произошедшее в Украине антиконституционным переворотом, но заверяет, что "уважает" выбор украинцев и будет работать с новой украинской властью. Он демонстративно "не слышит" призывов руководства ДНР и ЛНР оказать помощь и ввести "миротворческий контингент", но громко выражает уверенность в способности Петра Порошенко остановить "карательную операцию" на востоке.

Многочисленные заявления Путина об отсутствии российских военных в Украине по своей правдивости могут соперничать разве только с описанием российскими СМИ масштабов гуманитарной катастрофы на Донбассе. Для убедительности даже показательно ввели режим чрезвычайного положения на приграничной территории Ростовской области, якобы чтобы оперативно принимать беженцев. И председательствующая сейчас в Совбезе ООН РФ наверняка будет продолжать гнуть линию на необходимость создания "гуманитарных коридоров". Да и российские войска полностью отведены от украинской границы исключительно в текстах заявлений кремлевской пресс-службы. Ну а крымский вопрос Владимир Путин и вовсе выносит за скобки, как решенный окончательно и не подлежащий обжалованию.

Продолжится и перетягивание газового каната. Хотя число переговорщиков уже сократилось до двух, после того как ЕС выполнил свою миссию, подняв потенциальную цену газа для Украины на 100 долларов выше, чем желаемая Арсением Яценюком в 268,5 долларов за тыс. куб., до развязывания газового узла еще далеко. Не исключено, что в ближайшее время будут достигнуты лишь временные договоренности, а уже через месяц-другой Кремль начнет играть новое соло на газовой трубе, традиционно открывающее отопительный сезон. Чувствительность газового нерва ЕС достаточно высока, ради пребывания его в состоянии покоя там на многое могут закрыть глаза.

В поиске выхода из восточного кризиса Украине придется рассчитывать, прежде всего, на свои силы. Не заинтересованная в сближении нашей страны с Евросоюзом Россия будет продолжать курс на ослабление соседа через отлаженные каналы и механизмы с применением ресурса широкого спектра - информационного, финансового, человеческого. Оперативно, в течение месяца-двух, перекрыть эти каналы правоохранительные органы, судя по нынешней ситуации, не в состоянии. Запад же готов предоставить только моральную поддержку и частично финансовую помощь, но и его терпение и участие не безграничны.

Для Петра Порошенко Донбасс станет первым, но, скорее всего, самым главным тестом, сдача которого задаст тон всей президентской каденции. За победу в схватке с Путиным новый глава государства наверняка получит карт-бланш на проведение даже самых непопулярных реформ.

Нынешняя активизация АТО, в случае наращивания темпа, может стать катализатором урегулирования ситуации на востоке, но для ее стабилизации потребуется не только проведение в сжатые сроки вакцинации против сепаратизма в виде обещанной Порошенко широкой децентрализации, но и кардинальное реформирование всех силовых структур. В противном случае Донбасс на многие годы станет болевой точкой страны, на которую будет регулярно давить сосед.