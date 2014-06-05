АТО в Красном Лимане: силовики ищут сообщников боевиков, на горсовете - украинский флаг

Руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев заявил, что в Красном Лимане Донецкой области в ходе спецоперации идет выявление террористов или тех, кто им помогал и принимал участие в диверсиях. Также стало известно, что на здание мэрии города вернули флаг Украины.

О выявлении террористов в Красном Лимане пишет "Украинская правда".

По данным Селезнева, в городе продолжаются мероприятия в рамках АТО.

"Сообщают, что якобы украинские силовики задерживают украинских граждан, обижают их. Это неправда. Идет расследование, выявляются пособники террористов", - сказал Селезнев.

В то же время он добавил, что силовики работают с местным населением, а люди, в свою очередь, с пониманием относятся к их действиям, поскольку они устали от бандитов, и хотят мирной спокойной жизни.

"От них идет помощь. Они указывают на конкретных лиц, которые являлись либо бандитами, либо пособниками бандитов, были замешаны в диверсиях, террористических действиях", - объяснил Селезнев.

"В ходе проведения определенных действий, если они оказывают сопротивление, эти люди задерживаются, фиксируются. С ними работают специальные уполномоченные лица. Если люди виноваты, с ними работают по процедуре в рамках украинского законодательства, предъявляют обвинения. Это не массово", - добавил он, не уточнив, сколько людей уже задержаны.

Отвечая на вопрос об обстреле больницы в Красном Лимане, Селезнев сообщил, что боевики организовали свой пункт в этой больнице.

"Когда шла операция по зачистке Красного Лимана, было установлено, что в этой больнице находится группа боевиков. Оттуда начался обстрел. Мы не могли действовать там стандартным образом, поскольку это больница", - рассказал Селезнев.

По его словам, после того, как боевики начали из здания больницы стрелять, произошло силовое столкновение, направленное на уничтожение боевиков.

Между тем, по данным "Новостей Донбасса", по состоянию на четверг, 5 июня, на здание мэрии Красного Лимана вернули украинский флаг.

Кроме вышесказанного напомним, ранее и.о. главы АП Сергей Пашинский заявил, что северная часть Луганской области и город Красный Лиман Донецкой области полностью освобождены от террористов.

До этого "Главред" сообщал, что силовики заявили об освобождении от террористов севера Донецкой области.