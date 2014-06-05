АТО в Красном Лимане: силовики ищут сообщников боевиков, на горсовете - украинский флаг

5 июня 2014, 15:13

В штабе АТО рассказали о ситуации в Красном Лимане.

Боевик в Донецкой области

Руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев заявил, что в Красном Лимане Донецкой области в ходе спецоперации идет выявление террористов или тех, кто им помогал и принимал участие в диверсиях. Также стало известно, что на здание мэрии города вернули флаг Украины.

О выявлении террористов в Красном Лимане пишет "Украинская правда".

По данным Селезнева, в городе продолжаются мероприятия в рамках АТО.

"Сообщают, что якобы украинские силовики задерживают украинских граждан, обижают их. Это неправда. Идет расследование, выявляются пособники террористов", - сказал Селезнев.

В то же время он добавил, что силовики работают с местным населением, а люди, в свою очередь, с пониманием относятся к их действиям, поскольку они устали от бандитов, и хотят мирной спокойной жизни.

"От них идет помощь. Они указывают на конкретных лиц, которые являлись либо бандитами, либо пособниками бандитов, были замешаны в диверсиях, террористических действиях", - объяснил Селезнев.

"В ходе проведения определенных действий, если они оказывают сопротивление, эти люди задерживаются, фиксируются. С ними работают специальные уполномоченные лица. Если люди виноваты, с ними работают по процедуре в рамках украинского законодательства, предъявляют обвинения. Это не массово", - добавил он, не уточнив, сколько людей уже задержаны.

Отвечая на вопрос об обстреле больницы в Красном Лимане, Селезнев сообщил, что боевики организовали свой пункт в этой больнице.

"Когда шла операция по зачистке Красного Лимана, было установлено, что в этой больнице находится группа боевиков. Оттуда начался обстрел. Мы не могли действовать там стандартным образом, поскольку это больница", - рассказал Селезнев.

По его словам, после того, как боевики начали из здания больницы стрелять, произошло силовое столкновение, направленное на уничтожение боевиков.

Между тем, по данным "Новостей Донбасса", по состоянию на четверг, 5 июня, на здание мэрии Красного Лимана вернули украинский флаг.

Кроме вышесказанного напомним, ранее и.о. главы АП Сергей Пашинский заявил, что северная часть Луганской области и город Красный Лиман Донецкой области полностью освобождены от террористов.

До этого "Главред" сообщал, что силовики заявили об освобождении от террористов севера Донецкой области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
АТО Донбасс силовики Украина террористы флаг Селезнев Донецкая область Красный Лиман
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять