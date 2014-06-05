Ситуация на Донбассе: террористы стягиваются к Амвросиевке - СМИ

В сторону расположенной в Донецкой области Амвросиевки направляются несколько сотен террористов, несколько БТРов и около десяти КаМАзов, а в Снежное этого же региона пару часов назад зашли пять КаМАзов с чеченцами.

Об этом сообщают "Новости Донбасса", ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, боевики так называемой ДНР движутся со стороны Донецка, Шахтерска и Тореза.

"Появилась информация, что возле пгт.Новый свет на Старобешевской трассе террористы при пособничестве местных жителей строят блокпост, укрепляя его шлакоблоками", - добавляет издание.

Кроме вышесказанного напомним, ранее и.о. главы АП Сергей Пашинский заявил, что северная часть Луганской области и город Красный Лиман Донецкой области полностью освобождены от террористов.

До этого "Главред" сообщал, что силовики заявили об освобождении от террористов севера Донецкой области.