Российский эксперт вспомнил НАТО и объяснил, почему Путин не ввел войска в Украину

Если бы президент РФ Владимир Путин официально ввел российские войска на территорию Украины, где силовики освобождают Донбасс от боевиков, то началась бы страшная война, от которой погибли бы сотни тысяч людей, как со стороны России, так и Украины.

Об этом юрист-координатор Ассоциации владельцев автомототранспорта России Юрий Шулипа пишет в своем блоге на радио "Эхо Москвы".

"Неизвестно чем бы закончилась эта война, - победой Путина и продолжением дальнейшей аннексии европейских стран, четвертой мировой войной, или демонтажем путинского режима. Вероятнее такая война закончилась бы демонтажем путинского режима, т. к., военная агрессия привела к тотальному объединению всего украинского общества и стран военных союзников Украины, причем даже тех, кто во время Евромайдана был по разные стороны баррикад (что собственно уже произошло на примере АТО в Донбассе), а в общем российская армия значительно деморализована и не является полностью боеспособной (это вытекает из частых поломок находящейся на вооружении военной техники, отсутствие у российских военнослужащих мотивов для военной агрессии, - воевать не понятно с кем и ради чего и т. п.)", - пишет Шулипа.

Он уверен, что самое главное заключается в том, что после того, как Путин ввел бы войска на территорию Украины, то в течение 72 часов НАТО ответило бы военным ударом.

"Если бы не было НАТО, то Путин как верховный главком России давно бы начал осуществлять против Украины широкомасштабные военные действия", - пишет эксперт.

Шулипа считает, что такая крупнейшая война на границах европейских стран-участниц НАТО угрожала бы не только странам Европейского, но и Азиатского континентов, а возможно и всему мировому сообществу.

"Важно понимать, что ребята из НАТО - миротворцы. Они охраняют закон и сложившийся мировой порядок от военных преступных посягательств, направленных против личности, общества и государства. НАТО не начинает войн. НАТО пресекает и предотвращает войны. Вот, собственно говоря, в чем заключается суть деятельности НАТО", - подчеркнул эксперт.

"Слава Богу, что в мире существует такая организация как Североатлантический альянс. В частности, только одно существование НАТО не позволило Путину развязать в Украине крупномасштабную войну", - подытожил Шулипа.

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