Медведев обвинил Украину во вранье и сам попался на лжи о беженцах

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины лгут, опровергая информацию о массовом бегстве украинцев в РФ. При этом он заявил, что из-за ситуации на востоке Украины из страны массово хлынули беженцы, в частности, в Ростовскую область. Между тем, местные власти Ростовской области эту информацию опровергли.

О заявлении Медведева пишет ИТАР-ТАСС.

"В Россию из Украины ежедневно бегут по несколько тысяч человек, а около четырех тысяч уже обратились с просьбой о получении статуса беженцев", - заявил Медведев.

Он добавил, что "в любом случае, люди очень напуганы, боятся".

"При этом украинские власти не видят гуманитарных проблем, говорят об отсутствии беженцев. Это вранье", - подчеркнул Медведев.

Также премьер РФ подчеркнул, что ежедневно только в Ростовскую область из Украины прибывают по пять тысяч беженцев.

"Разница между теми, кто въезжает и выезжает - порядка пяти тысяч человек в день. Такого никогда не было", - посетовал он.

В то же время Медведев назвал цинизмом рассуждения стран G7 об умеренности действий Киева на востоке Украины.

"Так называемая "семерка" еще и рассуждает об умеренных действиях украинской армии. Мы сейчас не об этом собрались говорить, хотя цинизму здесь нет предела", - заявил он.

Между тем, в правительстве Ростовской области не подтвердили информацию о том, что за сутки на территорию региона прибывают тысячи украинских беженцев, пишет Лента.ру.

"За сутки границу области пересекли 8,3 тысячи украинцев, однако это не означает, что все они являются беженцами", - сообщил пресс-секретарь замгубернатора области.

"Приехавшие люди могли отправиться к родственникам, на отдых или по делам в другие регионы России", - рискнули возразить премьеру в Ростове.

У замгубернатора также добавили, что по состоянию на 5 июня в отделение ОУФМС по Ростовской области украинцами подано только семь ходатайств о получении статуса беженца и пять о предоставлении временного убежища.

При этом в оздоровительном комплексе "Дмитриадовский" приграничного Неклиновского района, в котором был организован пункт "приема беженцев", находится 275 граждан Украины.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что Россия отказывается признавать АТО на Донбассе борьбой украинских силовиков с террористами, называя спецоперацию "каретельной", а самих силовиков обвиняет, в том, что они применяют оружие против "мирного населения".