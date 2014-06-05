На Донбассе террористы на КамАЗах и БТР атаковали пограничников со стороны России, идет бой

В Донецкой области в районе пункта пропуска "Мариновка", расположенного на границе с Россией, украинские пограничники ведут бой с террористами.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Со стороны России пограничное подразделение штурмует группа террористов (состав - один БТР-4 КамАЗа с установленными крупнокалиберными пулеметами НСВ и четыре микроавтобуса)",- заявил военный эксперт.

По его данным, с украинской территории с тыла подтянулись более сотни боевиков.

Тымчук добавил, что пограничниками уничтожен один КамАЗ, вторгнувшийся на территорию Украины.

Подробности боя также сообщили в Госпогранслужбе.

В ведомстве уточнили, что в 15:15 в районе пункт пропуска "Мариновка", что на участке ответственности отдела пограничной службы "Дмитровка", пограничники отследили накопление техники террористов.

"В километре от пункта пропуска колонна развернулась в боевой порядок", - добавили в ГПСУ, отметив, что в 16:05 началась атака.

Сообщается, что личный состав пограничного ведомства принял бой.

Кроме КаМАза, по данным ведомства, был уничтожен крупнокалиберный пулемет террористов.

"Проинформированы все взаимодействующие силы и подразделения. К пункту пропуска выдвинулся объединенный отряд Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины", - резюмировали в ГПСУ.

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