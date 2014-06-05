Атака на пограничников в Донецкой области: по террористам нанесла удары авиация

В Донецкой области в пункте пропуска "Мариновка" продолжается бой между украинскими пограничниками и террористами. Боевиков атаковала авиация.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, по состоянию на 18:30 бой продолжался.

Авиация Вооруженных сил Украины дважды нанесла огневые удары по позициям нападавших. С их стороны есть потери.

В то же время, ранены трое пограничников.

Вблизи пункта пропуска горит трава.

Напомним, пограничников в Марииновке атаковали террористы на БТР, нескольких КамАЗах и микроавтобусах.