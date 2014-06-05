Бой на границе с Россией завершен: среди террористов потери, пограничники уничтожили их БТР и машины

Бой на пункте пропуска "Мариновка" в Донецкой области, где террористы атаковали украинских пограничников, завершен. Нападавшие понесли потери.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"В результате спланированных боевых действий Государственной пограничной службы и ВС Украины в ходе боя в пункте пропуска "Мариновка" уничтожены 1 автомобиль "Урал", 2 автомобиля "КамАЗ" и 1 БТР террористов", - говорится в сообщении.

"Есть информация о потерях из числа нападавших. Со стороны пограничников 5 человек получили ранения", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на помощь пограничникам пришли авиация, нанесшая удар по боевикам, и наземное подкрепление.

Часть террористов бежала в сторону России. Сама же атака производилась и со стороны РФ, и с украинской территории.