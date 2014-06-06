АТО на Донбассе: силовики освободили от террористов 20 районов, опубликована карта

На Донбассе продолжается антитеррористическая операция, где силовики сжимают кольцо окружения вокруг боевиков. Постепенно очищаются дороги, поселки, идут бои за города.

Несколько дней продолжались бои за Красный Лиман Донецкой области. Сейчас город "зачищен" от боевиков и вчера указом Турчинова был назначен новый глава райадминистрации - офицер Константин Матейченко, сообщает ТСН.

Дальше - село Семеновка, которое заблокировано нашими солдатами. Именно там расположен склад с боеприпасами, который до недавнего времени контролировали террористы.

Неподалеку, в самом Славянске, как и раньше, горячее. Террористы изолированы, их уничтожают.

Далее - Юг Донецкой области. Есть информация, что в сторону Амвросиевки движутся колонны с террористами. Бой за город продолжается.

Так же горячо сейчас на Луганщине, а именно в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.

В общей сложности, под контролем государства сейчас более двух десятков районов Донбасса и Луганщины, под контролем террористов пока десять.

Издание напомнило, что в освобожденном Красном Лимане террористы маскируются, выдавая себя за горожан.

Больше об активной фазе АТО и освобождении севера Донбасса читайте в спецтеме "Главреда".

Фото, видео: tsn.ua