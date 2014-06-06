Эксперты назвали фейком расстрел украинских офицеров террористами "Беса"

После того как российский террорист Игорь Безлер по прозвищу "Бес" пригрозил расстрелять 8 украинских офицеров, а в сети появилось видео казни двоих их них, эксперты исследовали видеозапись и назвали ее постановочной.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

По словам специалистов, вектор падения тел не совпадает с направлением выстрела. "Судя по звуку лязга затворов взводили 2 АК 74 по звуку - выстрел холостой (потому и одиночные). Офицеры одеты в штатское. В белоснежную рубашку находясь при этом несколько дней в плену (она была бы мягко говоря не очень чистая, и после выстрелов пока он падал белая рубашка была бы в крови). Лиц не показали", - говорят эксперты.

"Оба падают, аккуратно прокатываясь и приподнимая ноги, хотя должны откинуться в направлении полета пули. Тот, кто в белой рубашке, при падении видно как приподнимает голову и затем бережно кладет на пол, чтобы не ушибить. Расстрел происходит в небольшом помещении. Стрельба в помещении может вообще может вызвать рикошет. Этого не наблюдается. Присутствующие не боятся получить ранение от рикошета пули", - уверенны эксперты.

Раскадровка видео результата не дает, поскольку это не монтаж, а скорее всего постановочная съемка расстрела.

Ранее "Главред" сообщал, что спикер Александр Турчинов отреагировал на ультиматум "Беса" расстрелять офицеров, заявив, что террорист не избежит наказания.

Фото, видео: youtube.com