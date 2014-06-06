Аваков уволил восьмерых экс-беркутовцев: не хотели ехать в зону АТО

Глава МВД Арсен Аваков решил уволить восьмерых экс-беркутовцев из Черниговской области за отказ выезжать в командировку в зону АТО.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Даже не стал обсуждать... Их же товарищи вошли вчера в составе сил АТО в Красный Лиман, проявили себя с самой лучшей стороны - а эти…", - написал Аваков.

Также он сообщил, что всего несколько дней назад хоронили погибших экс-беркутовцев из Ивано-Франковска.

Кроме вышесказанного напомним, что на Донбассе продолжается антитеррористическая операция, где силовики сжимают кольцо окружения вокруг боевиков. Постепенно очищаются дороги, поселки, идут бои за города.

Карту освобожденных от боевиков территорий можно посмотреть здесь.