Замкомбата "Азова" рассказал новые подробности боя на границе с Россией

Заместитель командира добровольческого батальона "Азов" Ярослав Гончар рассказал новые подробности боя пограничников в районе пункта пропуска "Мариновка" Донецкой области, которых атаковали террористы – сражение продолжалось более 6 часов.

Об этом замкомбата написал на своей странице в Facebook.

"Бой в Дьяково (возле Мариновки – Ред.) длился более 6 часов. К счастью в этот раз пограничникам выслали подкрепление. Прибыла рота 25-й аэромобильной бригады, авиация, резерв погранцов", - сообщил Гончар.

"По предварительным данным, со стороны террористов 15 убитых, захвачен пулемет "Утес" и большое количество боеприпасов, разбит БТР. У пограничников 5 раненых. После оказания медпомощи все продолжат несение службы, не покидая заставы.

Можем гордиться нашими ребятами - они все герои! Все достойны награды!", - написал замкомбата

Напомним, что в Госпогранслужбе Украины заявили: в ходе боя в пункте пропуска "Мариновка" уничтожены 1 автомобиль "Урал", 2 автомобиля КамАЗ и 1 БТР террористов.

Также напомним, что, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, уничтожены 16 наемников - в больнице города Снежное находятся 15 трупов боевиков. Один из трупов, по информации пограничников, был перевезен в Россию.

Фото: dpsu.gov.ua