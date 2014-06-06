Россия боится санкций, но Путин сделает все, чтобы Украина не вступила в НАТО - эксперт

Россия и ее президент Владимир Путин будут выполнять требования "Большой семерки", среди которых сотрудничество с новой украинской властью, перекрытие потока боевиков и оружия на восток Украины и отвод войск от наших границ, только в случае, если увидят реальность ввода третьей волны санкций со стороны США и ЕС.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Виталий Бала.

"Россия боится третьей волны санкций (предполагающих экономические ограничения - ред.), и выполнение требований "Большой семерки" зависит от готовности или неготовности ЕС и США ввести такие санкции. Если Россия поймет, что санкции, все-таки, введут, РФ с большой неохотой будет вынуждена выполнять эти требования", - считает он.

В то же время, по мнению эксперта, "в случае неготовности ЕС и США к таким санкциям, Россия будет и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию на востоке страны, потому что очень не хочет видеть рядом успешную Украину, которая интегрировалась в Европу и движется в направлении НАТО".

"Поэтому Путин будет делать все, чтобы мы не интегрировались и не вступили в НАТО", - добавил Бала.

Напомним, президент США Барак Обама пообещал, что вопрос санкций будет рассмотрен в ближайшие две-четыре недели в случае, если провокации на востоке Украины не прекратятся.