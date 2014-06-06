Ситуация на Донбассе: закрыты восемь пунктов пропуска на границе с Россией

Из-за действий боевиков в Донецкой и Луганской областях временно прекращено движение в восьми пунктах пропуска, расположенных на украинско-российской границе.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"В целях безопасности по рекомендации Госпогранслужбы Кабинет министров принял решение о прекращении движения в пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Россией", - объяснили в ведомстве.

В ГПСУ также сообщили, в каких именно пунктах пропуска было прекращено движение.

Так, прекращена работа следующих пунктов пропуска: Мариновка-Куйбышево в Донецкой области, Должанский-Новошахтинск, Червонопартизанск-Гуково, Красная Могила-Гуково, Новоборовцы- Алексеево-Тузловка, Краснодарский-Донецк, Краснодарский-Нижний Швырев, Северний-Донецк в Луганской области.

"Об этом решении российская сторона уведомлена", - резюмировали в ведомстве.

Кроме вышесказанного напомним, что в связи с постоянными прорывами с территории России на Донбасс вооруженных боевиков Кабмин решил частично перекрыть границу Украины с РФ.