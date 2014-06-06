При обстреле блокпоста под Славянском погиб один силовик, двое - ранены

В результате обстрела сепаратистами блокпоста силовиков под Славянском, один правоохранитель погиб, еще двое тяжело ранены.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, пишет пресс-служба МВД Украины.

По информации пресс-службы, час назад в районе Славянска террористы открыли минометный огонь с территории одной из местных церквей. Объектом обстрела стали блокпосты подразделений МВД, которые входят в состав сил Антитеррористического центра.

Во время обстрела погиб сотрудник Ивано-Франковского специального подразделения милиции, еще два правоохранители получили тяжелые ранения.

Силовики доставлены в военный госпиталь, где им оказывается необходимая медицинская помощь.