Во время боя на границе украинского пилота держали под прицелом два самолета России - нардеп

Украинские летчики выполняли боевые задачи в пункте пропуска "Мариновка" в Донецкой области под прицелом российских самолетов.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, депутат от фракции УДАР Виктор Чумак, ссылаясь на данные Госпогранслужбы, пишет УНИАН.

"Во время боя в пункте пропуска "Мариновка" вместе с украинской авиацией была поднята российская авиация, и наш пилот докладывал, что он при выполнении боевых задач находился постоянно в прицеле двух российских самолетов", - отметил Чумак.

"Современные самолеты оборудованы системами, которые извещают, что самолет находится под прицелом или в захвате ракеты противника", - добавил он.

Напомним, ночью 4 июня в Шахтерском районе Донецкой области неизвестные обстреляли пункт пропуска "Мариновка" на границе с Россией.

Днем 5 июня террористы повторили обстрел пункта пропуска "Мариновка".

В тот же день авиация Вооруженных сил Украины дважды нанесла огневой удар по нападающим на пункт пропуска "Мариновка".

В результате стрельбы были уничтожены 1 автомобиль "Урал", 2 автомобиля "КамАЗ" и 1 БТР террористов. Есть информация о потерях из числа нападающих.

Со стороны пограничников 5 человек получили ранения.

видео: Громадське Телебачення Донеччини