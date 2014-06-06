Встреча лидеров в Нормандии: Порошенко окружали президенты, а с Путиным общались короли

Лидеры западных стран на церемонии празднования 70-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии посетили официальный обед от президента Франции Франсуа Олланда.

На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и избранный президентом Украины Петр Порошенко, передает ТСН.

Как сообщает агентство, Олланд встречал гостей на крыльце замка Бенувиль. С Порошенко он задержался дольше, чем с другими. Они о чем-то поговорили.

Путин вылез из машины без пиджака. Демонстративно его надел, как будто пытался продемонстрировать, что чувствует себя здесь свободно, отмечает издание

Однако, такое впечатление испортили дальнейшие события. Во время совместного фотографирования, когда все непринужденно общались между собой, единственным собеседником Путина оказался герцог Люксембургский Анри.

Все ключевые политики, включительно с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, стояли с другой стороны кадра.

Между своим собеседником Герцогом Анри и королевой Дании Маргрете Путин сидел и во время ланча. То есть компанию ему составляли не политики, а королевские особы, которые зачастую выполняют лишь протокольные функции и не имеют реального влияния на управление своих стран.