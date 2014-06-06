Турчинов уволил Сюмар, а Пашинский подал заявление об отставке

И.о. Президента Украины Александр Турчинов уволил Викторию Сюмар с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Текст соответствующего указа от 6 июня 2014 г. № 505/2014 обнародован на сайте и.о. главы государства.

"Согласно статье 112 Конституции Украины постановляю освободить Сюмар Викторию Петровну с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Также и.о. главы Администрации Президента Сергей Пашинский подал Турчинову заявление об отставке, сообщает "Левый берег".

"В связи с избранием президента Украины и вступлением новоизбранного президента в должность, прошу прекратить выполнение мной полномочий главы Администрации президента Украины", - говорится заявлении, которое есть в распоряжении издания.

Ранее "Главред" сообщал, что Сюмар подала в отставку.

"Написала заявление об увольнении по собственному желанию, как и обещала сразу после назначения. Задание было удержать ситуацию в переходный период. Теперь - информационную политику должна формировать команда избранного Президента в АП. В такое время, когда люди ежечасно ждут объяснения власти, все должно быть четко скоординировано на самом высоком уровне", - написала Сюмар.