Ситуация на Донбассе: на границу с Россией к боевикам прибыло подкрепление

Ситуация в Донецкой области остается напряженной. В северной части региона ведутся военные действия. В Шахтерском районе, в селе Мариновка, второй день не прекращаются бои на границе с Россией.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, среди украинских военных есть раненые.

"Передвижение боевиков, чрезвычайные происшествия в зоне проведения боевых действий увеличивают панику среди населения городов и районов", - говорится в заявлении.

"Через Снежное, Торез, Шахтёрск прошло 7 КамАЗов, 3 БТР, 1 зенитная установка на помощь боевикам, атакующим пункт пропуска в Мариновке. Со временем часть машин направилась в сторону Донецка", - отмечается в сообщении.

В Горловке террористы укрепляют занятые ими здания. Также увеличивают баррикады на блокпостах, расположенных на Донецкой трассе.

В Славянске продолжается активный обстрел позиций боевиков в районе Семеновки, Черевковки и "Сользавода".

Как пишут в соцсетях, "с 21.00 25-30 мин велся интенсивно обстрел боевиками аэродрома Краматорск. Стрелять продолжают с интервалами... ".

Также в Славянске вечером слышны мощные взрывы.

В Марьинском районе, согласно сообщению, ночью вооруженные представители террористической организации "ДНР" похитили Александровского поселкового голову и его заместителя. На данный момент они находятся в здании управления СБУ в Донецкой области.

Напряженной на сегодняшний день остается ситуация в Артемовске, Горловке, Дзержинске, Донецке, Дружковке, Енакиево, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Макеевке, Мариуполе, Славянске, Снежном, Торезе, Харцызске, Шахтёрске, Артемовском, Константиновском, Марьинском, Славянском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском районах.

Видео: youtube.com