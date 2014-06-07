Боевики грозят "Бесу" трибуналом, если видео расстрела офицеров окажется правдой

Главарю горловских террористов Игорю Безлеру по прозвищу "Бес" грозит трибунал, если подтвердится информация о том, что он на камеру расстрелял украинских офицеров, взятых в заложники.

Об этом со ссылкой на миссию ОБСЕ сообщает "Украинская правда".

"В Донецке ситуация остается напряженной. Помощник так называемого "премьера" т.наз. ДНР Бородая Сергей Кавтарадзе сообщил специальной мониторинговой миссии, что если правдивость видео, размещенного на YouTube 5 июня, будет подтверждена (...) то официальная позиция "ДНР" будет заключаться в том, чтобы отдать его под "военный суд" и вынести приговор, который будет отвечать "военной ситуации", - говорится в заявлении.

Напомним, что 5 июня в сети появилось видеообращение "Беса", который выдвинул ультиматум украинской власти, угрожая расстрелять восемь пленных украинских офицеров. На видео он дает приказ открыть огонь по заложникам.

Также напомним, что и.о. президента Александр Турчинов прокомментировал угрозы "Беса", заявив, что террорист не избежит наказания.