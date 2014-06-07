В штабе АТО рассказали подробности атаки боевиков на самолет силовиков в Славянске

Появились новые подробности атаки боевиков на украинский самолет, сбитый террористами под Славянском. Как оказалось, пилоты ценой своей жизни готовы были отвести угрозу от жителей города.

Об этом руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев сообщает на своей странице в Facebook

"Экипаж военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил ВС Украины Ан-26 с грузом невоенного характера на борту, жертвуя своей жизнью, сделал все возможное, чтобы отвести самолет от города", - рассказал военный журналист.

По его словам, самолет был сбит террористами в результате двух пусков ПЗРК и падал на жилые кварталы Славянска. Умелыми действиями экипажа самолет был уведен в сторону от Славянска.

"Некоторые члены экипажа успели совершить прыжок с парашютами из горящего самолета. На месте падения самолета проведена эвакуация экипажа. Раненные летчики направлены для оказания медпомощи в лечебные учреждения", - сообщил Селезнев.

Ранее "Главред" сообщал, что в штабе АТО заявили: сбитый в небе над Славянском самолет, вез гуманитарную помощь.