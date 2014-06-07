Лукашенко на инаугурацию Порошенко прибыл в сопровождении 11 шикарных авто

Сегодня, 7 июня, в Киев на торжественную инаугурацию Президента Украины Петра Порошенко прибыли высокопоставленные гости.

На почетных гостей в аэропорту "Борисполь" ждут большие кортежи. Официальных гостей сажали в автомобили сразу у трапа самолета и в сопровождении милицейских машин со спецсигналами отправляли в Киев, пишет ТСН.

Наиболее впечатляющий кортеж оказался у президента Белоруссии Александра Лукашенко - автоколонна из одиннадцати автомобилей. На этот раз он прилетел без своего младшего сына.

Очень скромно вели себя россияне. Официальную делегацию на инаугурации возглавляет посол Российской федерации в Украине Михаил Зурабов. Он скромно вышел из выхода из зала официальных делегаций, сел в свой "Мерседес" и в сопровождении только охраны своего посольства направился к своей резиденции.

VIP-гости селятся в самых дорогих гостиниц в центре города, а ближе к ночи вышли на прогулку по центру города.

Камера агентства зафиксировала также, как на инаугурацию прилетел министр культуры Цай У, премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма и многие другие.

С обеда пятницы, 6 июня, ГАИшники расчищали движение транспорта к центру города. Из-за это уже в семнадцать часов Харьковская площадь на выезде из столицы превратилась в сплошную пробку.

По дороге к аэропорту "Борисполь" каждые пятьсот метров за безопасностью следят наряды милиции и периодически перекрывают движение для граждан.

Напомним, 7 июня 2014 года новоизбранный Президент Украины Петр Порошенко примет присягу украинскому народу.

Подробности инаугурации Петра Порошенко читайте в спецтеме "Главреда"