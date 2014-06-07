Лукашенко готов помочь Украине вернуть Януковича: пусть он будет у вас

Президент Беларуси посоветовал забрать экс-президента в Украину.
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал Украине помочь вернуть беглого президента Виктора Януковича.
Об этом он сказал после инаугурации Петра Порошенко, пишет Украинская правда.
Отвечая на вопрос, просил ли у него убежища экс-президент Украины Виктор Янукович, Лукашенко ответил отрицательно.
"Он меня не просил. В Белоруссии есть село, где родились его родители, и если он захочет туда приехать, никто не может ему запретить", - заявил он.
"Но я вам советую - заберите своего президента в Украину. Пусть он будет у вас. Если от меня будет зависеть, я помогу", - отметил Лукашенко.
Также, по мнению Лукашенко, Украина должна быть целостным государством.
"Относительно Украины - она должна быть единым и целостным государством. И будет таким", - отметил он.
Также Лукашенко несколько раз не ответил на вопрос, считает ли Крым украинской территорией, отметив, что говорил об этом раньше.
По его убеждению, в новом избирательном периоде ситуация стабилизируется, хотя сейчас нагнетается "много страстей".
"Украинцы - очень умные и трудолюбивые люди. Они справятся со своими проблемами. Если им никто не поможет, они справятся самостоятельно", - отметил он.
Напомним, в обращении к украинскому народу Петр Порошенко сказал, что экс-президент Виктор Янукович и его окружение 17 лет грабили Донбасс, поэтому он должен нести полную ответственность за политическую и социально-экономическую ситуацию, в которой оказался регион.