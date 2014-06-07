Путин приказал усилить охрану границы с Украиной

Президент РФ Владимир Путин приказал погранслужбе ФСБ принять все необходимые меры по усилению охраны границы с Украиной.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.

Главной целью этого приказа является исключение незаконных переходов российско-украинской границы.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что и Украина, и Россия планируют совместные действия по закрытию границ в местах, где их нелегально пересекают диверсанты.

"Диалог по мирному урегулированию начат. Встреча в формате Франция-Германия-Украина и Россия сегодня состоялась благодаря содействию Президента США. В воскресенье - продолжение. Первые шаги предусматривают отмену решения об использовании российских войск на территории Украины, закрытие границ, где происходит нелегальное пересечение диверсантов на нашу землю", - написал Президент на своей странице в Facebook.