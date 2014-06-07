Боевики уничтожили 40 тонн взрывчатки на Павлоградском химзаводе: прокуратура открыла дело

Генпрокуратура расследует нападение на склады взрывчатых материалов ГП НПО "Павлоградский химзавод" вооруженных боевиков.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, 6 июня боевики в камуфляже, в масках и с автоматическим оружием, напали на склады взрывчатых материалов государственного предприятия научно-производственного объединения "Павлоградский химзавод", которые расположены на окраине города Амвросиевки.

Во время нападения охранники складов были обезоружены, подожжены складские помещения, в которых находилось 40 тонн взрывчатого вещества - аммонит, который полностью уничтожен огнем, отметили в прокуратуре.

Амвросиевская прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по ст.261 Уголовного кодекса Украины (нападение на объекты, на которых есть предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих) осуществляет Амвросиевская прокуратура Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что возле села Карловка Марьинского района террористы намереваются взорвать дамбу на водохранилище, что может привести к затоплению шести населенных пунктов, расположенных ниже водохранилища.