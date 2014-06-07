На инаугурации Порошенко присутствовали 60 официальных зарубежных делегаций

Сегодня, 7 июня, в Верховной Раде состоялась инаугурация Президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщили в пресс-службе МИДа, в торжествах по случаю вступления Президента Украины на должность из зарубежных гостей приняли участие около 60 официальных зарубежных делегаций, включая 23 глав государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.

"В своей инаугурационной речи Президент Украины Петр Порошенко представил план по восстановлению мира в восточных областях нашей страны. Он предусматривает освобождение от уголовной ответственности тех, на чьих руках нет крови украинских воинов и мирных людей, создание контролируемого коридора для ухода российских наемников, а также начало широкомасштабного мирного диалога со всеми мирными гражданами Украины.

Важными элементами внутренних преобразований станет реализация конституционной реформы и децентрализация власти, проведение экономических реформ, искоренение коррупции.

К важнейшим внешнеполитическим задачам, которые стоят перед Украиной, принадлежит продолжение курса на европейскую интеграцию. Подписание и будущую имплементацию Соглашения об ассоциации Глава государства рассматривает как важный шаг к обретению полноценного членства Украины в Европейском Союзе. Президент также выразил готовность сесть за стол переговоров с Российской Федерацией. При этом в вопросах Крыма, европейского выбора и государственного устройства Украины никаких компромиссов быть не может - заявил глава государства", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины призвало все международное сообщество поддержать шаги Президента Украины в реализации широкомасштабного мирного плана, восстановления территориальной целостности Украины и внедрения системных экономических реформ.

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