Путин боится, что успехи Украины создадут прецедент для россиян - Сикорский

Кремль не хочет допустить интеграции Украины в Евросоюз, поскольку это даст россиянам опасный прецедент, ставящий под угрозу систему власти в РФ.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Укринформ.

"Если Украина станет европейской и будет иметь конкурентную экономику, то это будет опасный прецедент для самих россиян, поскольку они тогда могут признать, что эта система является лучше той, в которой они живут", - подчеркнул Сикорский.

По его словам, события в Украине "завершают определенную эпоху".

"Президент Путин воспринимает Запад как сторону, которая хочет забрать часть территории России. Но мы стоим на оборонительных позициях, защищаем международное право и нерушимость границ ", - подчеркнул он.

Сикорский также отметил, что в некоторых европейских странах существует ложная уверенность, что Путина можно убедить в пользе для России от ассоциации Киева с Брюсселем.

"По моему мнению, Россия выступает против Соглашения об ассоциации не потому, что не понимает ее, а наоборот, очень хорошо ее понимает. Путин знает, что после ее подписания Украиной вместо части российского права она станет частью европейского права", - отметил дипломат.

Сикорский убежден, что Путин заставил страны Запада выбирать: они хотят видеть в Украине европейскую демократию или олигархическую модель вроде России.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости подписания экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС уже 27 июня.

Эта часть документа предполагает создание глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.