Порошенко надеется, что Венгрия станет "адвокатом" Украины

Порошенко хочет развивать сотрудничество Венгрии с Украиной.
Президент Украины Петр Порошенко рассматривает Венгрию как адвоката Украины в международном сообществе.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы рассматриваем Венгрию как адвоката Украины в международном сообществе", - сказал Порошенко во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Президент Украины также добавил, что Венгрия - "очень важный сосед" для Украины, которая ценит поддержку и солидарность Будапешта.
Порошенко высказался за развитие регионального сотрудничества Украины и Венгрии.
В свою очередь, Орбан выразил уверенность, что ситуация в Украине будет стабилизирована.
"Сейчас Украина имеет лидера, у которого большая международная поддержка", - отметил премьер-министр Венгрии.
Он подчеркнул, что "мы вместе сможем стабилизировать ситуацию".
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