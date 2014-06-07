Порошенко надеется, что Венгрия станет "адвокатом" Украины

Президент Украины Петр Порошенко рассматривает Венгрию как адвоката Украины в международном сообществе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы рассматриваем Венгрию как адвоката Украины в международном сообществе", - сказал Порошенко во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент Украины также добавил, что Венгрия - "очень важный сосед" для Украины, которая ценит поддержку и солидарность Будапешта.

Порошенко высказался за развитие регионального сотрудничества Украины и Венгрии.

В свою очередь, Орбан выразил уверенность, что ситуация в Украине будет стабилизирована.

"Сейчас Украина имеет лидера, у которого большая международная поддержка", - отметил премьер-министр Венгрии.

Он подчеркнул, что "мы вместе сможем стабилизировать ситуацию".

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