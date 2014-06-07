Боевики с Донбасса собираются прорываться в Россию - Тымчук

На Донбассе около 300 российских наемников покинули города Антрацит и Красный Луч, собираясь прорываться через границу в РФ.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Российские наемники из так называемых казачьих организаций организованно покинули Красный Луч и Антрацит", - отметил он.

Эксперт подчеркнул также, что сейчас вооруженные боевики собираются в отряды, чтобы пробиваться через границу.

"В настоящее время отряды общей численностью около 300 российских казаков концентрируются в Станично-Луганском районе близ границы с Россией. По нашим данным, ночью казаки планируют прорыв на территорию России", - резюмировал он.

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что боевики отказались от своих планов штурмовать пограничный пункт пропуска "Изварино".

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