На Луганщине боевики лишают работы людей с инвалидностью - Тымчук

Члены террористической организации "Луганская народная республика" совершают неправомерные действия в отношении инвалидов по зрению, проживающих на Донбассе. В частности, грабят предприятия, на которых они работают.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По его данным, пророссийские боевики "не гнушаются мародерствовать" на предприятиях УТОС, уничтожают часть оборудования (то есть, по сути, - рабочие места людей с ограниченными возможностями).

"Вывозят с территории предприятий как оборудование, так и транспорт", - добавил военный эксперт.

По его данным, одного из руководителей предприятия, где трудоустроены инвалиды по зрению, террористы похитили и держали в подвале, требуя подписать документы про добровольную передачу имущества УТОС в распоряжение так называемой ЛНР.

"После начавшихся угроз несколько семей других сотрудников УТОС были вынуждены выехать с территории Луганской области в безопасные регионы Украины", - резюмировал Тымчук.

До этого Дмитрий Тымчук сообщал, что на Донбассе около 300 российских наемников покинули города Антрацит и Красный Луч, собираясь прорываться через границу в РФ.